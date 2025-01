Wie in «This is Us»: Milo Ventimiglias Haus ist abgebrannt

Dass das Haus niedergebrannt ist, sei keine Überraschung. Es mit den eigenen Augen zu sehen, mache es aber zur Realität, sagte er dem Sender. «Man beginnt, an all die Erinnerungen an verschiedenen Teilen im Haus zu denken, dann sieht man die Häuser seiner Nachbarn und alles in der Umgebung, und es bricht einem einfach das Herz», fügte der 47–Jährige hinzu.