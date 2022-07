Wie J.Lo und Ben Affleck: Diese Stars heirateten in Las Vegas

Elvis Presley: Die Las-Vegas-Legende

Praktisch als Promi-Vorbild für Las-Vegas-Hochzeiten gilt der «King of Rock ‹n› Roll», Elvis Presley (1935-1977). Am 1. Mai 1967 heiratete er dort Priscilla Presley (77). Die beiden gaben sich in einer kurzen Zeremonie im Aladdin-Hotel das Jawort. Bis heute gibt es zahlreiche Elvis-Imitatoren in Vegas, die nicht selten bei spontanen Hochzeiten etwa als Musikeinlage dienen. Dabei waren Elvis und Priscilla Presley gar nicht das erste bekannte Promi-Paar, das in Las Vegas heiratete.