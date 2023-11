Wie John F. Kennedy unsterblich wurde

Die erste Kugel verfehlt das Ziel, die zweite dringt von hinten in Kennedys Rücken, tritt an seinem Hals beim Krawattenknoten wieder aus, trifft den vor ihm sitzenden Connally in den Rücken, durchschlägt seine Brust sowie das rechte Handgelenk und bohrt sich schliesslich in den linken Oberschenkel. Die erstaunliche Flugbahn des Geschosses, von der die Warren–Kommission ausgeht, wird später von Kritikern «Magic Bullet» genannt: Zauberkugel. Noch heute wird die Frage diskutiert: Wie kann eine einzige Kugel gleich zwei Menschen an so unterschiedlichen Stellen verletzen?