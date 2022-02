Wie knapp wurde es für Dschungelkönig Filip Pavlovic im Finale?

Bereits seit Tag zwölf im Dschungel führte Pavlovic durchgehend das Voting an. 48,58 Prozent der Anruferinnen und Anrufer stimmten in einem Vorfinale in der letzten Ausgabe für ihn. Für Stehfest riefen 28,17 Prozent an, für Flickinger 23,25 Prozent. Letzterer schied daraufhin als drittplatzierter Teilnehmer aus. Auch im Duell um die Krone war eine deutliche Mehrheit für Pavlovic, der 63,69 Prozent der Stimmen erhielt, während 36,31 Prozent an Stehfest gingen.