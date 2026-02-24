Wie Kumpel Giovanni: Pietro Lombardi träumt von «Sing meinen Song»

Auch abseits der Musikshow steht für den Sänger und Moderator ein weiteres Projekt an: Gemeinsam mit Ehefrau Jana Ina (49) wird er bald in einer eigenen Netflix–Doku zu sehen sein. Bei einem Event des Streamingdienstes in Berlin machten die Zarrellas die Neuigkeit Ende Januar öffentlich. Giovanni Zarrella kündigte an: «In der Serie nehmen wir euch mit und zeigen euch besondere Einblicke in unseren beruflichen und privaten Alltag – mit viel Leidenschaft, Zielstrebigkeit und ganz viel Amore.»