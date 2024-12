Wie lief es nach «Die Bachelors» und Co. für die Teilnehmer?

«Die Bachelors»

Dennis Gries (31) und Sebastian Klaus (36) waren in der neuen Staffel von «Der Bachelor» (RTL) im Doppelpack in Flirtlaune. Rebecca Hertlein und Katja Geretschuchin kämpften im grossen Finale um das Herz von Gries. Der Rosenkavalier übergab seine letzte Schnittblume an Geretschuchin, seitdem sind die beiden ein Paar. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sind sie mittlerweile zusammengezogen: Geretschuchin, die vor ihrer «Die Bachelors»–Teilnahme zwei Jahre lang in Düsseldorf gelebt hatte, zog zu Gries ins Allgäu.