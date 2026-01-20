Wie Lilly Becker: Können Mirja du Mont und Simone Ballack überzeugen?

Nach dem Dschungel aufs «Playboy»–Cover und in die nächste Show

Das Model war lange vor allem als zweite Ehefrau von Tennislegende Boris Becker (58) bekannt – obwohl sich die beiden bereits 2018 trennten. In der 18. Dschungelcamp–Staffel begeisterte sie dann das TV–Publikum mit ihrer natürlichen Art. Die Mutter eines Sohnes kämpfte sich tapfer durch jede Prüfung. Seitdem ist Lilly Becker nicht mehr nur «Ex von», sondern auch taffe Dschungelkönigin. Wenige Monate nach ihrem Sieg folgte der nächste grosse Schritt: Mit Amadeus (15) zog sie von London nach Düsseldorf. Ein «Playboy»–Cover unterstrich zusätzlich ihr neues Selbstbewusstsein. In diesem Jahr ist sie zudem in der Abenteuer–Doku «Surviving Amazonas – Die Prüfung der Shanenawa» auf Joyn zu sehen.