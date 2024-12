Wie Lindsay Lohan: Diese Stars mischen die Netflix-Weihnachtsfilme auf

Der Logan–Darsteller von «Our Little Secret» dürfte Serienfans bestens bekannt sein: Ian Harding (38) verkörpert den Ex von Avery. Von 2010 bis 2017 spielte er in der Erfolgsserie «Pretty Little Liars» die Rolle des Ezra Fitzgerald. Und ein weiteres Seriengesicht ist in dem Film zu sehen: Judy Reyes (57) spielt Margaret, eine Bekannte von Camerons Familie. Sie wurde vor allem als Krankenschwester Carla Espinosa in «Scrubs – Die Anfänger» bekannt, in der sie von 2001 bis 2009 mitspielte.