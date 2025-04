Wie Männer ihre Lebenserwartung erhöhen können

Sie bewerben Ihr Buch explizit mit dem Punkt, dass Männer das «schwache Geschlecht» sind hinsichtlich der Lebenserwartung. Wie hoch ist die Lebenserwartung von Männern heutzutage? Wie hoch ist im Vergleich dazu die Lebenserwartung von Frauen?

Kiechle: Aktuell können in Deutschland Männer durchschnittlich damit rechnen, 78 Jahre alt zu werden, bei Frauen sind es 83 Jahre. In anderen Ländern, wie beispielsweise der Schweiz, Japan, Australien und auch Schweden werden die Männer mit durchschnittlich 80 bis 82 Jahren noch älter. Dennoch: Auch in diesen Ländern schneiden die Frauen mit 85 bis 87 Jahren deutlich besser ab. Demnach leben Frauen fünf Jahre länger als Männer. Allerdings hat das starke Geschlecht in Sachen Lebenserwartung aufgeholt – in den 90er Jahren lag der Unterschied nämlich noch bei sieben bis acht Jahren. Dies liegt vor allem daran, dass sie ihren Lebensstil geändert haben.