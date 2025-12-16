Wie Marilyn Monroe: Sydney Sweeney strahlt ganz in Weiss

Viele Termine bei Sweeney

Sydney Sweeney hatte in der letzten Zeit einen sehr vollen Terminkalender. Erst im November erschien in den USA das Biopic «Christy», in dem sie die Boxerin Christy Martin verkörpert. Im Dezember soll ihr Film «The Housemaid – Wenn sie wüsste» in den US–amerikanischen Kinos anlaufen, im Januar 2026 in den deutschen. In dem Film spielt sie Millie, eine junge Frau, die eine Stelle als Hausmädchen bei einer reichen Familie annimmt und auf deren dunkles Geheimnis stösst. Ab April 2026 ist Sweeney zudem wieder als Cassie Howard in der HBO–Serie «Euphoria» zu sehen.