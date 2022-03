Wie oft sollten wir wirklich unser Gesicht waschen?

Müssen wir unser Gesicht wirklich jeden Abend gründlich reinigen, bevor wir zu Bett gehen?

Dr. Yael Adler: Es ist in der Tat so, dass die Haut im Gesicht und auch am Körper damit zurechtkommt, wenn man sie nicht immer wäscht beziehungsweise nur ganz sanft mit Wasser und Handtuch und ohne Reinigungssubstanzen. Selbst ein leichtes Make-up bekommt man mit warmem Wasser und Handtuch entfernt. Die Restpartikel, die auf der Haut liegen bleiben, sind für die Haut weniger strapazierend, als wenn man alle Schutzmechanismen der Haut weg-emulgiert, weg-peelt oder mit alkoholischen Tinkturen entfernt. Die Haut hat Schutzmechanismen und Oberhautfette aus der Epidermis. Die brauchen vier Wochen, um zu entstehen und haben Fette aus den Talgdrüsen. Diese Kombination ist sehr gut für das Gesicht, schützt vor Austrocknung, pflegt und schützt vor Erregern. Dazu haben wir einen Säureschutzmantel pH5, der dafür sorgt, dass die richtigen Bakterien dort leben, die das Immunsystem trainieren, einen Anti-Aging-Effekt haben, vor Infektionen schützen und dem Körper einen angenehmen Geruch verleihen. Zu guter Letzt haben wir Hornschüppchen, die die Haut mechanisch schützen und Feuchtigkeit einschliessen. Das bedeutet, dass zu häufiges Reinigen gar nicht so gut ist.