Wie Paul McCartney nach den Beatles neu anfing

Die Siebziger legten Grundstein für erfolgreiche Solo–Karriere

Von da an war McCartney wieder als Solokünstler unterwegs. Das Jahrzehnt mit Wings hatte ihm die wichtige Gewissheit gegeben, auch ohne die Beatles weiter Musik machen zu können. Wobei es ohnehin schwer vorstellbar ist, dass er je hätte aufhören können. McCartney ist ein Arbeitstier, dessen Fleiss entscheidend zum gewaltigen Erfolg der Beatles beigetragen hat. In der Dokumentation wird er an einer Stelle als «Workaholic» bezeichnet, worauf er mit feiner Ironie erwidert, er spiele Musik und sei deshalb eher ein «Playaholic».