Wie riecht ein Blockbuster? Dieses Gerät soll Filme zum Duften bringen

Noch ist die Auswahl also relativ begrenzt. Da in einem Gerät nur Platz für sechs Fläschchen ist, müssen Nutzerinnen und Nutzer zudem mehr oder weniger vorhersehen, was in einem Film oder einer Serienfolge passieren wird. Eigentlich sind es zudem nur fünf Duftnoten, die versprüht werden können, da ein Platz auf den neutralisierenden Duft entfallen sollte.