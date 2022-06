Wie Sarah Jessica Parker wirklich über Kim Cattrall denkt

Weiter berichtet Parker, dass es den Machern der «SATC»-Fortsetzung «And Just Like That ...» aufgrund der Aussagen Cattralls «gar nicht in den Sinn» gekommen sei, sie zu bitten, bei der Fortsetzung dabei zu sein. Es hätte nichts darauf hingedeutet, «dass es ein Ort ist, an dem sie sein möchte oder eine Person, die sie spielen möchte». Nach Darstellung von Parker haben sie - Davis und Nixon eingeschlossen - das akzeptiert. «Das hat nichts mit niedermachen zu tun, das ist lernen.»