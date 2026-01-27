Wie schneidet Deutschland ab? Das sind die mächtigsten Reisepässe

Der Henley Passport Index ist eine Erhebung basierend auf Daten des Fluggesellschaften–Dachverbands International Air Transport Association (IATA). Er beinhaltet 199 Pässe aus unterschiedlichen Ländern und 227 mögliche Reiseziele. Einberechnet bei jedem Reisepass werden für den Vergleich jeweils Länder oder Gebiete, für die vor der Einreise kein Visum beantragt werden muss. Ebenfalls hinzugezählt werden Destinationen, für deren Besuch etwa eine elektronische Reisegenehmigung (ETA) oder ein Visum bei der Einreise beantragt werden kann, ohne dass eine behördliche Genehmigung vor dem Abflug erfolgen muss. Einbezogen werden nur herkömmliche Reisepässe und keine Sonderfälle wie etwa Diplomatenpässe.