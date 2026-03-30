Wie Sebastian Klaus: Diese Promi-Männer tragen den Namen ihrer Frau

Schauspielerin Mira Bartuschek (48) sprach 2018 in einem Interview mit «Gala» über die Gründe dafür, dass ihr Mann auf seinen Nachnamen verzichtete. «Das war für ihn vollkommen klar. Ich habe mir als Schauspielerin einen Namen gemacht und den dann einfach zu ändern, ist schwierig. Ausserdem kommt hinzu, dass mein ältester Sohn aus einer früheren Beziehung meinen Nachnamen trägt. Es hat für ihn nur Sinn gemacht, dass wir einen Familiennamen haben. Mit dieser Einstellung hat mich mein Mann damals sehr stolz gemacht.»