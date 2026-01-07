Wie Sebastian Stan: Diese Stars wechselten zwischen Marvel und DC

Sebastian Stan (43) wird eine Rolle in «The Batman Part II» übernehmen. Er wird damit also in einem Film mitspielen, der auf einer Figur von DC Comics basiert. Für manche Fans ein Sakrileg. Schliesslich verkörperte Stan jahrelang Bucky Barnes alias Winter Soldier im Marvel Cinematic Universe. Das Problem: Die Frage «Marvel oder DC?» ist in der Comicwelt eine Glaubensfrage. Doch Sebastian Stan ist beileibe nicht der erste Schauspieler, der in beiden Universen zu Hause ist.