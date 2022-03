Wie sich der Klimawandel auf die Gartenarbeit auswirkt

Der Klimawandel wirkt sich auf verschiedene Bereiche unseres Lebens aus. Selbst bei der Gartenarbeit stehen Pflanzenliebhaber vor neuen Herausforderungen und Problematiken. «Die Sommer werden heisser, die Winter milder», weiss auch Veronika Schubert, Autorin des Buchs «Gärtnern im Wandel» (Servus), das am 17. März erschienen ist. Mit dem Klima verändere sich die Vegetation und damit die Pflanzenauswahl im Garten. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news spricht die Expertin über weitere Auswirkungen des Klimawandels, was es beim Wässern zu beachten gilt und welche Gewächse sich auf dem Balkon wohlfühlen.