Wie Taylor Swift: Travis Kelce spendet an Opfer der Schiesserei

Travis Kelces gemeinnützige Organisation zielt darauf ab, «benachteiligte Jugendliche zum Erfolg zu befähigen, indem sie ihren Gemeinden Ressourcen und Unterstützung zur Verfügung stellt und ihre Talente in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Leichtathletik, MINT und Kunst fördert», wie es auf der offiziellen Website heisst. Auch sein Team unterstützt die Opfer und ihre Angehörigen: Die Kansas City Chiefs gaben bekannt, dass sie in Zusammenarbeit mit United Way of Greater Kansas City einen Notfallfonds eingerichtet haben. Die Chiefs spendeten zusammen mit der Hunt Family Foundation und der NFL bereits an den Fonds, insgesamt 200.000 US–Dollar. Der Quarterback der Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes (28), und seine Frau besuchten die Mädchen, berichtete «Scripps News Kansas City».