Wie «The Substance»: Diese Horrorfilme erhielten Oscar-Nominierungen

Dass es bei den jährlichen Academy Awards Filme ausserhalb des Dramen– und Tragödien–Genres meist schwer haben, ist eine ebenso wohlbekannte wie häufig kritisierte Tatsache. Besonders Horrorfilme meidet die Oscar–Academy mit ähnlicher Vehemenz, wie der Teufel das Weihwasser. In der fast 100 Jahre währenden Geschichte der Preisverleihung wurden überhaupt erst sechs Horrorfilme in der Königskategorie «Bester Film» nominiert – in diesem Jahr ist mit dem atmosphärischen Body–Horror–Streifen «The Substance» Nummer sieben hinzugekommen. Die Bilanz an Triumphen liest sich sogar noch überschaubarer: Nur einer davon erhielt am Ende der Gala auch den Goldjungen als «Bester Film».