Wie Val Kilmer: Diese Stars wurden für Filme digital wiederbelebt

Brandon Lee in «The Crow»

Besonders tragisch ist der Grund, warum bei «The Crow» mit Tricktechnik gearbeitet werden musste. Der Hauptdarsteller Brandon Lee (1965–1993), Sohn des ebenfalls jung verstorbenen Bruce Lee (1940–1973), kam beim Dreh ums Leben. Sein Kollege Michael Massee (1952–2016) gab unabsichtlich einen tödlichen Schuss auf Lee ab, der kurz darauf in einem Krankenhaus verstarb. Massee erklärte 2005 in einem Interview: «Ich glaube nicht, dass man über so etwas jemals hinwegkommt.» Der Film wurde trotzdem fertiggestellt. Zum Zeitpunkt von Lees Tod war ein grosser Teil der Dreharbeiten bereits abgeschlossen. Chad Stahelski (57), der heute als Kopf hinter der «John Wick»–Reihe bekannt ist, sprang für restliche Aufnahmen als Double ein. Es wurden laut «Collider» daraufhin Archivaufnahmen genutzt, aus denen Lees Gesicht digital auf Stahelskis Körper montiert wurde. Im Jahr 1994 wurde «The Crow – Die Krähe» schliesslich veröffentlicht.