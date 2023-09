Wie verbringt König Charles den Todestag der Queen?

Charles plant Todestag «ruhig und privat»

Derweil dürfte sich Charles auf den emotionalen 8. September vorbereiten – den Tag, an dem seine Mutter vor einem Jahr auf Balmoral starb und er selbst zum König wurde. So gross das Staatsbegräbnis 2022 ausfiel, so klein wird das Gedenken ein Jahr später sein. Denn wie die BBC berichtete, will Charles den Tag «ruhig und privat» verbringen. Er werde an keinen offiziellen Veranstaltungen teilnehmen und plane auch keine familiäre Zusammenkunft. Will er das markante Datum wirklich nur mit Ehefrau Camilla begehen? Es sieht ganz danach aus. Nicht einmal William und Kate sollen ihm Gesellschaft leisten. Das Thronfolgerpaar kehrt diese Woche in ihren Alltag zurück, da die Sommerferien in Grossbritannien enden. Die drei Kinder müssen wieder zur Schule.