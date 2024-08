Wie wandelnde Lebensstile unser Essverhalten verändern

Snacks und Zwischenmahlzeiten werden im Alltag der Menschen immer wichtiger werden. Woran könnte das liegen?

Daniel Anthes: Das liegt an den sich grundlegend wandelnden Lebensstilen, die damit auch immer häufiger unsere traditionellen Esskulturen verändern. So sind es heute nicht mehr die Essenszeiten, die unseren Alltag strukturieren, sondern beispielsweise die Arbeit, Hobbys, Reisen oder Kontaktpflege. Vor allem der Megatrend Konnektivität, also die fortschreitende Vernetzung unserer Gesellschaft, in Verbindung mit Mobilität – Unterwegs– bzw. 24/7–Kultur –, New Work mit flexibleren Arbeitsmodellen und Individualisierung führt dazu, dass wir zunehmend von unterwegs kommunizieren, arbeiten und leben. Und damit ändert sich auch unser Essverhalten, also was, wann, wie und wo wir essen. Kaum verwunderlich also, dass laut der «State of Snacking»–Studie mittlerweile fast 9 von 10 Deutschen täglich snacken, um zwischendurch Energie zu tanken.