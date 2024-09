«Wie widerlich!!!!»: Luke Mockridge empört mit Paralympics-Witzen

«Menschenverachtend» und «widerlich»

Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel (33), die seit einem Trainingsunfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt ist, meldet sich schockiert zu Wort. In den Kommentaren schreibt sie: «In meinem Herz brodeln gerade so viele Beschimpfungen... Ich verstehe nicht, wie man so menschenabwertend sein kann! Ja, man darf auch über Menschen mit Behinderung lachen. Aber das hier von Euch... das ist einfach unterirdisch!! Nicht, dass ihr nicht verstanden habt, um was es bei den Paralympics geht, sondern dazu noch Menschen so in den Dreck zu ziehen. Einfach wow.»