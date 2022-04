Wieder 45 Kilo runter: Jessica Simpson zeigt sich stolz im Bikini

Im April 2021 hatte Simpson in der «Drew Barrymore Show» erzählt, dass sie in der Schwangerschaft von Tochter Birdie (geb. 2019) rund 117 Kilo und damit mehr als ihr Ehemann gewogen habe. Simpson ist seit 2014 mit ihrem zweiten Mann Eric Johnson (42) verheiratet. Sie hat drei Kinder, die 2012 geborene Tochter Maxwell Drew, den 2013 geborenen Sohn Ace Knute und die 2019 geborene Birdie Mae Johnson. Simpson hatte in der Vergangenheit mit einer Alkohol- und Tablettensucht zu kämpfen, über die sie unter anderem in ihrer 2020 erschienenen Autobiografie «Open Book» berichtete.