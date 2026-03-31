Wieder Ärger für Jimi Blue Ochsenknecht: Ex-Freundin hat ihn angezeigt

Erst im März wurde zudem ein Strafbefehl des Amtsgerichts München über 80 Tagessätze gegen Ochsenknecht rechtskräftig, weil er 2022 zwei Restaurantrechnungen in Graz nicht bezahlt hatte. Er habe die Schuld auf sich genommen, die Strafe akzeptiert und sich entschuldigt, sagte Ochsenknecht dazu auf Instagram. «Ich habe früher nicht alles richtig gemacht», so der 34–Jährige. «Aber ich versuche seit letztem Jahr, alles richtig zu machen, besser zu machen». Er arbeite «charakterlich, beruflich, finanziell» an sich.