Wieder Corona-Fall bei «Let's Dance»: Auch Timur Ülker muss pausieren

Weitere Corona-Fälle bei «Let's Dance»

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg war erst in der Vorwoche nach ihrem eigentlichen Aus zurückgekehrt, da der Schauspieler Hardy Krüger jr. (53) wegen positiver Corona-Tests komplett aufgeben musste. Und auch Tanzprofi Andrzej Cibis (34) fiel coronabedingt in der Show aus. In der «Kennenlernshow» am 18. Februar zum Auftakt der 15. Staffel kam es ebenfalls zu einem Corona-Ausfall: Juror Joachim Llambi (57) wurde während seiner Quarantäne von «Let's Dance»-Vorjahressieger Rúrik Gíslason (34) vertreten.