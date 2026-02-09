Wieder da! Erster Trailer zu «Minions & Monster» veröffentlicht

Darum geht es in «Minions & Monster»

Im Trailer wird schnell klar, warum der Film seinen Titel trägt. Die kleinen Krawallmacher befinden sich zunächst an einem Filmset und stürzen sich in ein Getümmel mit verkleideten Schauspielern. Sie unterbreiten dem begeisterten Regisseur, dass sie einen Monsterfilm geschrieben haben, ein grosses Monstrum fehlt den Minions aber noch. Was folgt, ist ein Abenteuer in Begleitung eines kleinen grünen Monsters, das offenbar an H. P. Lovecrafts (1890–1937) Cthulhu angelehnt ist – eine niedliche Version einer unter Horrorfans wohlbekannten Figur.