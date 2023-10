Wieder ein Junge! Philipp Plein ist zum dritten Mal Vater

Der deutsche Modedesigner Philipp Plein (45) ist zum dritten Mal Vater geworden. Wie RTL berichtet, ist sein Sohn Nummer drei am Freitag (6. Oktober) in Lugano in der Schweiz per Kaiserschnitt zur Welt gekommen. Das bestätigte der Unternehmer persönlich. Dem Bericht zufolge sind sowohl das Baby als auch die Mutter, Pleins Freundin Lucia Bartoli (24), wohlauf und erholen sich derzeit von der Geburt.