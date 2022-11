Wieder ein Marvel-Star: Chris Evans ist neuer «Sexiest Man Alive»

Bekannt ist er zudem als hingebungsvoller, fotobegeisterter Hundepapa von Dodger, seinem Boxermix, in den sozialen Medien. Und er versucht so viel Zeit wie möglich zu Hause und mit seiner Familie in Boston zu verbringen. Bei Rollenangeboten achtet er inzwischen eher darauf, «wo der Film gedreht wird», sagt er. «Ich bin zu alt, um sechs Monate lang aus dem Koffer zu leben, und ich habe mich in einer schöneren Phase eingerichtet, in der ich einfach glücklich bin, zu Hause zu sein.»