Wieder schuldig: Bill Cosby muss 16 Millionen Schadensersatz zahlen

Donna Motsinger beschreibt, dass sie daraufhin mehrfach das Bewusstsein verlor. Sie erinnerte sich, wie zwei Männer zusammen mit Cosby sie in eine Limousine setzten – und wachte später in ihrem eigenen Zuhause auf, fast vollständig entkleidet. Cosby bestritt in einer Erklärung, sie unter Drogen gesetzt oder missbraucht zu haben. Er erinnere lediglich, in einer Limousine mit Motsinger gesessen und Sex mit ihr gewollt zu haben – ob es dazu gekommen sei, könne er jedoch nicht sagen: «Ich kann mich nicht daran erinnern, ob es passiert ist oder nicht.»