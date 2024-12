Wiedereröffnung von Notre-Dame: Prinz William reist nach Paris

Fünf Jahre nach dem verheerenden Brand wird die Kathedrale Notre–Dame de Paris am kommenden Wochenende feierlich wieder eröffnet. Im April 2019 war der hölzerne Dachstuhl in Flammen aufgegangen und der ikonische Turm zusammengebrochen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (46) hatte daraufhin angekündigt, das französische Wahrzeichen innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen zu wollen. Nun kann er dieses Ereignis tatsächlich im geplanten Zeitfenster feiern – zusammen mit einer namhaften Gästeliste. Denn zur Eröffnung am Samstag wird unter anderem Prinz William (42) aus Grossbritannien anreisen.