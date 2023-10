Wiederholungstäterinnen! Heidi und Leni Klum zeigen ihre Unterwäsche

Zum Dinner–Event im Bode–Museum in der deutschen Hauptstadt, wo Heidi Klum derzeit die neue «Germany's next Topmodel»–Staffel für 2024 dreht, zeigte sich die 19–jährige Leni in einem hochgeschlossenen und bodenlangen schwarzen Kleid. Der sehr durchsichtige Stoff gab den Blick auf ihre edle und ebenfalls schwarze Spitzen–Lingerie frei. Ihre haselnussbraunen Haare hatte Leni zu leichten Wellen frisiert.