Wiedersehen mit den «Scrubs»-Stars: Neuauflage feiert Premiere in L.A.

Alte und neue Stars geben sich die Ehre

16 Jahre nach dem Serienfinale von «Scrubs – Die Anfänger» öffnet das Sacred Heart Hospital wieder seine Türen. Für den Cast konnten viele der ursprünglichen Schauspieler gewonnen werden. So gibt es auch mit John C. McGinley, Robert Maschio, Neil Flynn und Phill Lewis ein Wiedersehen, die sich den Premierenabend in L.A. ebenfalls nicht entgehen liessen. Auch die neuen Darsteller Rachel Bilson, Vanessa Bayer, Joel Kim Booster, Ava Bunn, Jacob Dudman, David Gridley, Layla Mohammadi, Amanda Morrow, Andy Ridings und Lisa Gilroy feierten mit.