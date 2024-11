Wiedersehen mit Paul Simon rührt Art Garfunkel zu Tränen

Zusammen waren sie für Hits wie «The Sound of Silence» und «Bridge Over Troubled Water» verantwortlich. Doch ein Streit entzweite das Duo Simon & Garfunkel und sorgte dafür, dass es sich viele Jahre nicht mehr treffen wollte. Nun hat Art Garfunkel (83) in einem aktuellen Interview mit der Zeitung «The Times» verraten, dass ihn ein kürzliches Wiedersehen mit seinem ehemaligen musikalischen Partner Paul Simon (83) zu Tränen gerührt habe.