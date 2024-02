Wiener Opernball: Eitles Staatsgewalze im Dreivierteltakt

Tatsächlich die ganze Stadt? Wien hat rund 1,7 Millionen Einwohner. Zum Opernball dürfen aber nur 5.150 Ballgäste, plus 320 Personen Bewirtungspersonal und 150 Musiker. Der grosse Rest bleibt an der frischen Luft (oder am Fernseher), tut aber so, als würde er dazugehören. Das ist Wien seiner Haute–Volée seit Kaisers Zeiten schuldig.