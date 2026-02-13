Wiener Opernball: Evelyn Burdecki stolpert über ihre 5-Meter-Schleppe

Evelyn Burdecki: Gleich zweimal hingefallen

Wie Burdecki im Gespräch mit der österreichischen Zeitung «Heute» verriet, blieb es nicht bei diesem einen Sturz. Schon auf dem kurzen Weg vom Hotelzimmer zum Pre–Opernball–Cocktail sei sie zweimal hingefallen. «Ich hab mir schon meine Ellenbogen und meine Knie aufgeschürft», erzählte sie. Davon beirren liess sie sich allerdings nicht: «Ich bin trotzdem happy. Was macht man nicht alles für den Opernball.»