Wiesn 2024: Einfache Flechtfrisuren für den Trachtenlook

Simpel aber elegant: Der Fischgrätenzopf

Wer sich das Geld für einen Friseur sparen möchte und erst wenig Flechterfahrung gesammelt hat, ist mit dem Fischgrätenzopf gut aufgestellt. Der geflochtene Zopf wertet mit seinem eleganten Aussehen jeden Trachtenlook auf. Für die Frisur braucht es zunächst zwei gleich grosse Haarpartien. Abwechselnd wird von jeder der beiden Seiten eine Strähne genommen und in der Mitte über die der anderen Seite gelegt. Nach und nach entsteht so das typische Fischgrätenmuster. Ein dünnes Zopfgummi befestigt den Zopf, der für einen voluminöseren Look mit einem Stielkamm aufgelockert werden kann. Damit ein besserer Halt entsteht, sollte nicht am Waschtag geflochten werden. Alternativ macht Trockenshampoo die Haare griffiger.