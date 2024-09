WiesnBummel 2024: Cathy Hummels kombiniert Spass und Tradition

Schon am Vormittag versammelten sich rund 250 Gäste in der exklusiven Styling–Lounge im Munich Marriot City West, um sich rundum für den Wiesntag aufzubrezeln. Haare, Make–up, Dirndl, Essen, Drinks, zudem eine Maniküre–Station, Vitamin–Infusionen und sogar ein kleines Tattoostudio – Hummels hat an alles gedacht, damit ihre Gäste perfekt gestylt auf die Wiesn gehen konnten.