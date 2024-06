Wilde Grimassenshow: Ben Stiller mit Frau und Tochter bei French Open

Familienausflug nach Ellas Abschluss

Der fröhliche Besuch bei dem Tennisturnier kommt kurz, nachdem Ben Stillers Familie einen wichtigen Meilenstein gefeiert hat: Tochter Ella hat vor einer Woche ihr Studium an der renommierten Musik– und Schauspielschule Julliard in New York abgeschlossen. «Ich könnte nicht glücklicher sein, dass ich fertig bin, oder stolzer, dass ich überlebt habe, oder dankbarer gegenüber meiner Familie für die unerschütterliche Unterstützung, die mich dorthin und durchgebracht hat», freute sich die 22–Jährige auf Instagram.