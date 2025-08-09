Wildecker Herzbuben: «HeidiFest»-Auftritt soll Bühnenabschied werden

Wilfried Gliem zeigte sich gegenüber «Bild» anderer Meinung, was die Zukunft der Wildecker Herzbuben betrifft. Die beiden seien zwar auf dem Papier getrennt, aber die Marke Wildecker Herzbuben halte er allein weiter. «Wenn ich wieder gesund werde, kann ich mir als Rechte–Inhaber jederzeit einen anderen Sänger suchen, dem ich einen Hut aufsetze und mit dem ich auftrete», gab Gliem an. Er könne rein rechtlich auch Wolfgang Schwalm wieder engagieren. Dass dieser bereits einen neuen Plattenvertrag habe, habe ihm Schwalm gar nicht erzählt. Ob sein Kollege es jetzt allein schaffe, «wird man sehen». Bei Klums Wiesn–Party werde er im Rollstuhl singen, «das habe ich mir vertraglich zusichern lassen. Anders geht es im Moment eben nicht.»