Wilder Urlaub: An diesen Reisezielen spielen Tiere die Hauptrolle

Kühe am Strand von Berchida

Sardinien weiss, was den Strandurlaub perfekt macht: viele Kühe. Am Strand von Berchida sieht man im Frühjahr weniger Touristen und mehr weisse Kühe. Die Herden der einheimischen Bauern ruhen sich im Frühjahr am Sandstrand aus. Zweimal im Jahr ziehen sie auf eine neue Weide und auf dem Weg dorthin gönnen ihre Besitzer den Kühen einen Tag Urlaub am Strand.