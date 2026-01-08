Will Arnett ersetzt David Harbour in «Behemoth!»

Will Arnett (55) ersetzt «Stranger Things»–Star David Harbour (50) im kommenden Drama «Behemoth!» von Regisseur Tony Gilroy (69). Nachdem der 50–Jährige das Projekt aus persönlichen Gründen verliess, sah sich Searchlight Pictures gezwungen, nach einem Ersatz zu suchen. Wie das Entertainment–Portal «Vulture» berichtet, trat der Schauspieler aus Erschöpfung zurück, nachdem er in den vergangenen Wochen intensiv für die finale Staffel von «Stranger Things» geworben hatte.
Zum weiteren Ensemble zählen Pedro Pascal, der die Hauptrolle übernimmt, sowie Olivia Wilde, Eva Victor, Matthew Lillard, Margarita Levieva und Alexa Swinton. Die Dreharbeiten zu «Behemoth!» laufen seit Ende Oktober. Da Harbour lediglich wenige Szenen gedreht hat, ist laut «Deadline» kein grosser Nachdreh erforderlich. Searchlight hält die Handlung von «Behemoth!» unter Verschluss. Bekannt ist nur, dass sich der Film um einen Cellisten dreht.
Neue Drama–Rolle für Arnett
Für Will Arnett ist es bereits die zweite dramatische Rolle in Folge. Erst kürzlich erhielt er für seine Leistung in der von Bradley Cooper (51) inszenierten Dramedy «Is This Thing On?» grosses Lob. Der bislang vor allem für komödiantische Rollen bekannte Schauspieler wurde für seine Darbietung von Kritikern gefeiert. «Is This Thing On?» läuft am 12. März in den deutschen Kinos an.