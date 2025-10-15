Will Arnett feiert Red-Carpet-Debüt mit Carolyn Murphy

«Is This Thing On?» feierte am 10. Oktober beim New York Film Festival Weltpremiere. In dem Drama spielt Arnett einen Comedian mit privaten Problemen. Weitere Rollen übernehmen unter anderem Bradley Cooper, der auch Regie führte und das Drehbuch schrieb, sowie Laura Dern. Gemeinsam zeigte sich der Cast auch auf dem roten Teppich. Der Film kommt am 12. März 2026 in die deutschen Kinos.