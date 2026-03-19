Will Arnett: «Wir sind mehr als nur die Summe unserer Erfahrungen»

Ich erinnere mich besonders an einen Samstagabend: Der Comedy Cellar war bis auf den letzten Platz gefüllt, die Stimmung elektrisierend. Wir beschlossen, ein paar Witze zu versuchen. Die Witze kamen auch wirklich gut an. Es war ein ausgelassener Samstagabend, die Leute hatten gute Laune, die Stimmung war perfekt. Wir spielten rund zehn Minuten, und es lief grossartig: grosses Gelächter im Raum. Dann sagte Liz, die im Film sich selbst spielt und als Managerin des Comedy Cellar auftritt, ich solle doch noch kurz in den Nebenraum gehen, gleich um die Ecke. Also bin ich fünf Minuten später dort aufgetreten, dasselbe Set. Und plötzlich: nichts. Kein Laut, kein Kichern, totale Stille. Ich hätte mir wenigstens gewünscht, eine Grille zirpen zu hören. Aber da war gar nichts. Nur Bradley Cooper, den ich hinten im Raum stehen sah, lachte leise. In so einem Moment heisst es einfach: weitermachen. Und genau das ist das Faszinierende daran – es ist gleichzeitig demütigend und aufregend. Du stehst da, hast zehn Minuten lang Witze erzählt, und obwohl du gnadenlos baden gegangen bist, fühlst du dich danach irgendwie unbesiegbar.