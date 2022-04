Will «gewöhnlich» sein: Auszeit für «Spider-Man»-Star Andrew Garfield

«Ich muss für eine Weile ein bisschen gewöhnlich sein»

Der vielbeschäftigte Schauspieler war zuletzt unter anderem im Film «Spider-Man: No Way Home» zu sehen. Ausserdem war er für seine Rolle in «Tick, Tick... Boom!» als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert. Hier war er zwar Will Smith (53, «King Richard») unterlegen, Garfield konnte dafür im Januar aber einen Golden Globe gewinnen. Aktuell spielt Garfield in «Under the Banner of Heaven» mit. Die Serie ist in den USA gerade gestartet, in Deutschland wird sie demnächst als «Mord im Auftrag Gottes» über Disney+ zu sehen sein.