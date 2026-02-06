«Will & Grace»-Star Charles C. Stevenson Jr. mit 95 Jahren gestorben

Neben «Will & Grace» sammelte Stevenson über 100 weitere Rollen in Film und Fernsehen. Er spielte unter anderem in «Men in Black», «Ghost World», «The Office», «Baywatch», «Alle lieben Raymond» und «Shameless» mit. Eine Spezialität des Schauspielers: Geistliche aller Art. «In seinen eigenen Worten war sein Job, ‹Leute zu verheiraten oder zu beerdigen›», verriet sein Sohn Scott. Regisseure seien regelmässig in Panik zu ihm gekommen und hätten ihn gebeten, die ungeschriebenen Passagen zwischen «Wir haben uns hier versammelt» und dem «Amen» am Ende der Szene zu füllen. Stevenson gab zu, dass er darin ziemlich gut geworden sei.