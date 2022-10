«Will & Grace»-Stars trauern um ihren Kollegen Leslie Jordan

Debra Messing und Co. trauern

«Wie kann das sein? Oh, mein lieber Leslie, die ganze Welt hat sich verdunkelt», schreibt etwa Debra Messing (54) auf Instagram, die in der Rolle als Grace Adler neben Jordan zu sehen war. Sie teilt ein Foto, das sie zusammen in der Serie zeigt. «Die Freude und das Vergnügen, die du in mein Leben gebracht hast, waren ein wunderbares Geschenk.»