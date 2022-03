Will Smith: Academy leitet Überprüfung zur Attacke auf Chris Rock ein

Will Smith (53), der Oscar-Gewinner in der Kategorie «Bester Hauptdarsteller» (für «King Richard»), hatte vor seiner Auszeichnung am Sonntag auf der Bühne Comedian Chris Rock (57) ins Gesicht geschlagen. «Die Akademie verurteilt die Handlungen von Mr. Smith bei der Show gestern Abend», erklärte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die auch für die Oscars verantwortlich ist, in einem Statement am Montag (28. März). Das berichtet unter anderem «Deadline». Man habe nun offiziell eine formale Überprüfung des Vorfalls eingeleitet. «Wir werden weitere Massnahmen und Konsequenzen in Übereinstimmung mit unserer Satzung, unseren Verhaltensstandards und dem kalifornischen Gesetz prüfen.»