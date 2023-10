Will Smith bricht sein Schweigen über das Ehe-Aus

Das Buch seiner Frau habe ihn «wachgerüttelt», schrieb Will Smith in einem Brief an die «New York Times». Er habe dadurch realisiert, dass sie ein «Leben am Rande des Abgrunds geführt» habe, mehr als ihm bewusst gewesen sei. Er bezeichnete sie als «belastbarer, klüger und mitfühlender» als er bisher angenommen hatte.